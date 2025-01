Valentino Rossi, la vita da papà bis: “Le notti con una neonata sono un bel circo”

Valentino Rossi racconta la sua vita da papà di due figlie Giulietta, di quasi tre anni, e Gabriella, nata lo scorso 4 gennaio. " Latte e i biscotti per Giulietta alle 7.50. Adesso che è arrivata Gabriella è un po’ gelosa, vuole che sia Francesca a portarla all’asilo. Tento di convincerla, dai, vieni con me. Macché. Non è che mi dispiaccia perché così posso tornare un po’ a letto, visto che le notti con una neonata sono un bel circo. Poi ufficio, allenamento. Sera: a casa, a cena con gli amici", dice in un'intervista al Corriere della Sera. Dopo la nascita della primogenita Giulietta a marzo del 2022, il pilota, 45 anni, aveva detto: "Pensavo fosse più difficile fare il papà". Oggi ha cambiato un po' idea: "Con due figlie diventa più complicato. All’inizio è semplice perché i neonati, a parte non dormire la notte, non è che pretendano chissà che. Tocca fare il rodaggio". E racconta un aneddoto della sua vita da papà: "Avevo cucinato gli spaghetti per Giulietta, li avevo lasciati così, lunghi. È arrivata Francesca: 'Ma no, li devi tagliare, altrimenti come fa?'". Legato dal 2017 a Francesca Sofia Novello, riguardo al matrimonio dice: "Fare dei bambini, per una coppia, è un passo più importante del matrimonio. Però, al punto in cui siamo, ci può stare anche sposarci. Al matrimonio di un amico, i figli già grandicelli hanno portato gli anelli all’altare. Bellissimo. Così mi piacerebbe. Lo dico per prendere tempo: ora che Gabriella possa fare una cosa del genere passa un bel po’".