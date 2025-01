Valentino Rossi, la nuova vita da papà bis: "Mi sveglio alle 7.45 per preparare il latte alle bambine"

"Mi sveglio ancora tardi? Diciamo che l’arrivo della prole ha completamente cambiato le carte in tavola", in un'intervista Valentino Rossi ha risposto a una domanda sulla sua nuova vita da papà bis, dopo la nascita di Gabriella.

"Adesso ci svegliamo prima perché bisogna portare Giulietta a scuola e poi io sono quello del latte la mattina. Io faccio il latte. Massimo alle 7.45 tocca svegliarsi", ha spiegato il pilota, 45 anni, a Radio Deejay, già papà di Giulietta, nata a marzo del 2022. A proposito della piccolina di casa, Valentino Rossi ha aggiunto: "Per fortuna Gabriella dorme la notte, è tranquilla".

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati genitori per la seconda volta lo scorso 4 gennaio. Di recente la modella, 31 anni, aveva condiviso alcuni momenti della sua nuova quotidianità da mamma bis, tra cui un dolce scatto della piccolina in braccio al papà.

Francesca Sofia Novello, l'amore per Valentino Rossi

Francesca Sofia Novello aveva parlato dell'amore per Valentino Rossi ospite a Verissimo. "Penso che Vale sia l'uomo della mia vita. È un ragazzo solare e simpatico. Ci siamo frequentati un anno come amici e poi ci siamo fidanzati". E a proposito di un possibile matrimonio, la modella aveva aggiunto: "Non c'è bisogno della fede, il matrimonio quando sarà il momento verrà, ma per me non è indispensabile".