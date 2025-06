Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, la foto con Federica Pellegrini, Matteo Giunta e le loro figlie

Francesca Sofia Novello, 31 anni, condivide su Instagram un carosello di foto ricordo di momenti trascorsi con famiglia e amici. Tra gli scatti anche un ritratto in bianco e nero della modella con Valentino Rossi, 46 anni, la loro primogenita Giulietta, 3 anni, e un'altra celebre coppia, quella formata da Federica Pellegrini, 36 anni, e Matteo Giunta, 43 anni, qui in posa con la figlia Matilde, 17 mesi. Nel tenero scatto manca solo Gabriella, la secondogenita della modella e dell'ex pilota, nata a gennaio 2025. La pubblicazione social è stata geolocalizzata a Tavullia, comune in provincia di Pesaro e Urbino dove vivono Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello e il resto della famiglia.

Francesca Sofia Novello parla di Valentino Rossi a Verissimo

Ospite a Verissimo, Francesca Sofia Novello aveva raccontato della sua vita insieme a Valentino Rossi: "La vita con Vale è veramente molto semplice, viviamo a Tavullia circondati da persone che sono cresciute con lui. Quindi c'è una grandissima tutela della privacy e della nostra vita". Sul compagno aveva aggiunto: "È un ragazzo simpatico e solare. Ci siamo frequentati un anno come amici e poi ci siamo fidanzati".