Instagram @valeyellow46 e @francescasofianovello

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno celebrato il secondo compleanno della figlia Giulietta, dedicandole dolci messaggi sui social.

"Buon compleanno amore della nostra vita, due anni di te", ha scritto la modella nelle sue storie su Instagram, aggiungendo a cuore a un video dei momenti più intensi vissuti con il campione e la loro primogenita.

"Auguri amore per il tuo secondo compleanno", sono state, invece, le parole di Valentino Rossi, che nelle sue storie ha condiviso una tenera immagine di famiglia accompagnata da un altro cuore.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, dal primo incontro alla prima figlia

Instagram @francescasofianovello

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono legati dal 2018 e ad agosto del 2021 avevano annunciato di aspettare la prima figlia.

La modella aveva poi raccontato in un'intervista come aveva scoperto di essere incinta: "Sono andata a Milano per fare la seconda dose del vaccino, ma durante il viaggio ho iniziato ad avere la nausea. Sono andata a casa e ho parlato con mia madre; lei mi ha detto subito che ero incinta, ma io continuavo a ripeterle che era impossibile". "Quando sono arrivato mi ha detto piangendo: Sono incinta. È stato uno shock, ma in senso buono", le aveva fatto eco il campione.

Giulietta Rossi è nata il 4 marzo del 2022: "Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta", aveva scritto sui social la coppia, e qualche tempo dopo Valentino Rossi a proposito della paternità aveva raccontato: "Mi aspettavo che fare il babbo sarebbe stato più difficile ma correre in auto e in moto lo è molto di più, a volte la pressione e la tensione ti fanno stare male, invece con Giulietta è tutto bello. A me e Francesca Sofia piacerebbe avere anche un maschietto, ma non più di due figli".

"Il matrimonio quando sarà il momento verrà, per me al momento non è indispensabile", aveva detto, invece, Francesca Sofia Novello a Verissimo parlando del suo amore per Valentino Rossi.