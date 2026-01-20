Dopo la scomparsa di Valentino, il mondo della moda ha voluto ricordare il grande stilista, Imperatore indiscusso dello stile e dell'eleganza.

"Vivrà per sempre attraverso il marchio che ha creato", ha scritto sui social Claudia Schiffer. "Abbiamo perso un vero maestro che sarà ricordato per sempre per la sua arte": sono state le parole condivise da Donatella Versace.

Cindy Crawford ha ricordato l'impatto che Valentino ha avuto sulla sua carriera: "Gli sarò sempre grata per gli anni in cui ho avuto il privilegio di lavorare con lui".

Nel video sopra, le parole delle star dopo la scomparsa di Valentino.