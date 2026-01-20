Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
I ricordi20 gennaio 2026

Le star ricordano Valentino

Da Donatella Versace a Cindy Crawford fino a Claudia Schiffer: il mondo della moda omaggia il grande stilista scomparso all'età di 93 anni
Condividi:

Dopo la scomparsa di Valentino, il mondo della moda ha voluto ricordare il grande stilista, Imperatore indiscusso dello stile e dell'eleganza.

"Vivrà per sempre attraverso il marchio che ha creato", ha scritto sui social Claudia Schiffer. "Abbiamo perso un vero maestro che sarà ricordato per sempre per la sua arte": sono state le parole condivise da Donatella Versace.

Cindy Crawford ha ricordato l'impatto che Valentino ha avuto sulla sua carriera: "Gli sarò sempre grata per gli anni in cui ho avuto il privilegio di lavorare con lui".

Nel video sopra, le parole delle star dopo la scomparsa di Valentino.

Leggi anche

Guarda anche