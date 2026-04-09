Valentina e Plasma di Amici

Sabato 11 aprile a Verissimo, il percorso e le ambizioni dei giovani talenti direttamente dalla scuola di Amici 25 con l’intervista di Valentina e Plasma.

Valentina Pesaresi, nata nel 2004 a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, è entrata nella scuola di Amici 25 dopo aver convinto Rudy Zerbi con una cover al pianoforte di The Climb di Miley Cyrus.

A gennaio, la cantante ha attraversato una crisi che l'ha portata a perdere gli stimoli creativi e a temere di non poter reggere le pressioni del talent show. Dopo una settimana di pausa concessa dalla redazione, ha infine scelto di restare, conquistando poi la maglia dorata per il Serale. La sua corsa si è conclusa durante la terza puntata del 4 aprile, quando è stata eliminata.

Antonio Silvestri è un rapper genovese che si è fatto conoscere con lo pseudonimo Plasma 8003. Nella sua discografia figura anche una collaborazione con Olly e Alfa nel brano No Money, anche loro originari di Genova.

È entrato nella scuola di Amici sotto la guida di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, nonostante avesse un polipo alle corde vocali, che gli ha fatto rischiare di abbandonare il programma. Plasma ha però scelto di portare a termine il proprio percorso, risultando il sesto eliminato del talent nella stessa serata del 4 aprile, dopo un ballottaggio contro Angie e Caterina Lumina.