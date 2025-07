L'ex corteggiatrice condivide sui social le emozioni per la sua laurea: "La magistrale è stata più faticosa". Non manca il sostegno dell'ex tronista: "Sono orgoglioso di te"

Valentina Pesaresi si è laureata. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, 23 anni, ha condiviso sui social le sue emozioni per la laurea magistrale in Economia. " Si è concluso un percorso di studi di 5 anni, fatto di impegno, costanza e determinazione. La magistrale è stata più faticosa, ci sono stati alti e bassi, momenti di gioia infinita e altri di sconforto in cui non riuscivo a gestire tutte le mie emozioni", ha scritto Valentina Pesaresi in un lungo post su Instagram, in cui ha ricordato anche il suo percorso a Uomini e Donne.

"Da gennaio 2024 la mia vita è cambiata e tutto il bello che il percorso di Uomini e Donne mi ha dato l’ho portato anche nella mia quotidianità. Ho passato i mesi successivi a studiare, fare video per lavoro, con scadenze strette per progetti universitari e completamente impreparata a gestire tutto questo carico improvviso di cose da fare. Non è stato un momento semplice per me, ma sono stata fortunata ad avere accanto l’amore e l’affetto di tutte le persone che mi vogliono bene", ha aggiunto l'ex corteggiatrice con un pizzico di nostalgia verso il percorso universitario appena concluso all'Università Roma Tre: "Scrivo queste parole e nel mentre mi emoziono, da un lato perché non mi siederò più in quelle lunghe file di banchi, non mi ritroverò più a fare la fila alle macchinette del caffè con la fretta per l’inizio delle lezioni, non avrò più l’ansia prima di un esame o l’adrenalina e l’euforia di volermi laureare".

"Mi emoziono anche per tutto il futuro che mi aspetta, per il nuovo capitolo della mia vita che sta iniziando e che non vedo l’ora di vivere", ha concluso l'ex corteggiatrice, pubblicando una serie di scatti con la corona d'alloro, tra cui la foto di un bacio con il fidanzato Cristian Forti, a cui è legata da gennaio 2024, che nei commenti ha scritto: "Sono orgoglioso di te e di far parte della tua vita. Sei speciale".

Ospiti a Verissimo poco dopo la scelta a Uomini e Donne, Cristian e Valentina avevano parlato della loro storia d'amore: "Siamo tanto felici". L'ex corteggiatrice, parlando di come sia Cristian fuori dal programma, aveva detto: "È ancora meglio: è molto sensibile. Non me lo aspettavo di trovare una persona così in un programma". L'ex tronista invece aveva rivelato cosa l'abbia fatto innamorare di Valentina: "Il suo modo di fare, come ragiona, la sua maturità".