Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno trascorso le vacanze natalizie in Lapponia insieme ai cinque figli. Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il Natale in Kenya. Con lei l'ex marito Flavio Briatore e il loro figlio Nathan Falco, ma anche il papà della showgirl Mario. "Famiglia: il filo rosso che lega ogni Natale", ha scritto Elisabetta Gregoraci pubblicando alcuni momenti delle sue vacanze.

Natale a New York invece per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi con la piccola Maria Vittoria. Le vacanze natalizie del 2024 sono state l'occasione per il primo volo di Camilla insieme ai genitori Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò che hanno portato la bimba a conoscere i nonni materni in Sicilia.

Vacanze sulla neve a Madonna di Campiglio per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello insieme alla loro Giulietta che sta per diventare sorella maggiore.

Nel video sopra, le vacanze invernali dei Vip.