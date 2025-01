Un anno senza Sandra Milo, il ricordo del figlio Ciro

Instagram: @ciro.delollis

A un anno dalla morte di Sandra Milo, il figlio Ciro De Lollis le dedica un commovente ricordo su Instagram. Nella foto pubblicata, l’attrice bacia con dolcezza il nipote, figlio di Ciro, il cui compleanno cade proprio nel giorno della scomparsa della nonna. "Un anno senza te, cara mamma. 10 con te, figlio mio. Tanti auguri, buon compleanno", si legge nel post.

Ospite a Verissimo, Ciro De Lollis aveva raccontato il dolore per la perdita della madre, avvenuta il 29 gennaio 2024. "È stata durissima. Se non ci fosse stato mio figlio, io me ne sarei andato con lei. Mi manca un pezzo, una parte di me è andata via con lei", aveva dichiarato.

La coincidenza della sua scomparsa con il compleanno del nipote ha reso il momento ancora più difficile: "Ho chiamato la sua scuola per chiedere che non venisse divulgata la notizia. Nel pomeriggio ho trovato la forza per permettere a mio figlio di festeggiare il suo compleanno, poi il giorno dopo gli ho detto che la nonna era morta".

Ciro aveva poi ricordato il legame speciale con Sandra Milo: "È stata una mamma insuperabile, molto presente. Ci accompagnava a scuola, la sera mi veniva a prendere fuori dai locali, non ha mai perso la pazienza, non ci ha mai fatto pesare i momenti più difficili".

Nonostante l’assenza fisica, il suo ricordo resta vivido: "Anche se non c’è più, so che sarà sempre accanto a me".