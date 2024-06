Ultimo, le emozioni della mamma del cantante: “Sarò nonna, so che non esisterà amore più grande”

Dopo l'annuncio che Ultimo diventerà papà, la mamma del cantante condivide sui social la gioia di diventare nonna.

"Poi arriva questo momento e l’emozione ha preso il sopravvento", scrive Anna Sanseverino, pubblicando lo scatto allo stadio Olimpico di Roma dove Ultimo, 28 anni, e la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, 24 anni, hanno deciso di far sapere al mondo che sarebbero diventati genitori.

" Da quando è entrata Jac nella nostra vita tutto si è dipinto di colori, suoni, sorrisi. È la figlia femmina che mi mancava, ma ora sta per arrivare E. Già so che non esisterà amore più grande, lo vizierò e amerò come fanno i nonni, gli terrò la mano se la dovesse cercare. La mia famiglia si allarga, il mio cuore anche", aggiunge la mamma di Ultimo. Tra i commenti al post anche quello della futura mamma Jacqueline Luna, che scrive: " Mi fai piangere così. Ti voglio bene nonna Anna".

Insieme da circa tre anni, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno ufficializzato la loro relazione a marzo del 2021. "Ci siamo innamorati senza esserci mai dati un bacio. Jacqueline ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più. Volevo capire cosa si nascondeva dietro di lei", aveva raccontato in un'intervista il cantante, all'anagrafe Niccolò Moriconi.

Jacqueline Luna Di Giacomo è anche la protagonista del video del brano di Ultimo Altrove. Da alcune immagini presenti nella clip qualcuno aveva già ipotizzato che la coppia potesse aspettare un bambino. Da qualche giorno è arrivata la conferma ufficiale: Ultimo e Jacqueline Luna sono in attesa di un maschietto, il cui nome inizierà con la lettera E.