TrigNO, la foto mano nella mano con Chiara Bacci

TrigNO, il cantante 23enne vincitore della categoria canto di Amici24, condivide sul suo profilo Instagram alcune foto ricordo del suo recente concerto ad Asti, sua città natale. Nel carosello social anche un tenero scatto insieme a Chiara Bacci, ballerina di 22 anni conosciuta all'interno del talent condotto da Maria De Filippi. Tra i due giovani artisti è nata una storia d'amore che prosegue a gonfie vele, come mostra la fotografia che ritrae TrigNO e Chiara mano nella mano di spalle.

TrigNO racconta il suo amore per Chiara Bacci a Verissimo

Ospite a Verissimo, TrigNo aveva parlato della storia d'amore con la ballerina Chiara Bacci e aveva raccontato anche del loro futuro fuori da Amici: "L'ho portata a Milano da me, stiamo facendo questa convivenza". Il cantante aveva anche rivelato la sorpresa che la fidanzata ha pensato per lui insieme ai genitori: "Sono arrivato ad Asti dopo la finale di Amici e Chiara era lì che mi aspettava con i miei genitori. Avevano cenato insieme mentre ero in viaggio. Mi hanno fatto questa sorpresa".