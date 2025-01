Tommaso Stanzani, lo scatto con il fidanzato Oreste: "Grato per averti al mio fianco"

Tommaso Stanzani festeggia sui social il trentesimo compleanno del fidanzato Oreste Gaudio, a cui rivolge una romantica dedica. "Sei una persona incredibile, generosa e con un cuore grande", esordisce il ballerino, nato a Bologna nel 2001 e tra i talenti della ventesima edizione della scuola di Amici di Maria De Filippi. Quindi, a corredo di uno scatto in cui i due sorridono teneramente, Tommaso prosegue: "Ogni momento con te è un sorriso, una risata, un'emozione condivisa, e non posso fare a meno di sentirmi grato per averti al mio fianco. Ti auguro un anno straordinario, pieno di felicità, amore e tutte le cose più belle che meriti. Ti amo". "Amore grazie a te per far parte della mia vita! Sei speciale. Ti amo", è la risposta, tra i commenti al post, dello stesso Oreste Gaudio.

Tommaso Stanzani, l'amore per Oreste raccontato a Verissimo

Ospite a Verissimo a maggio 2024, Tommaso Stanzani aveva parlato della relazione con Oreste: "È una persona dolce, che ha saputo raccogliere i miei pezzi prima ancora che mi accorgessi di essere distrutto. Finora è stata la prima persona che mi ha capito al cento per cento".