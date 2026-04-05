Tommaso Menoncello, l'amore per la fidanzata Anna: "Mi ha insegnato ad amare"

Tommaso Menoncello parla a Verissimo della storia d'amore con la fidanzata Anna, a cui è legato da circa quattro anni. "Ci siamo conosciuti a scuola tramite amici, ma il primo avvicinamento tra di noi non è andato bene. Non ci siamo trovati subito. Ci siamo allontanati e poi ritrovati", racconta il rugbista, 23 anni.



Parlando della fidanzata, Tommaso Menoncello aggiunge: "È la mia prima ragazza e mi ha insegnato ad amare. Dove sono oggi è anche grazie a lei". Anna è stata molto vicina a Tommaso nel 2023 in un momento difficile per il rugbista: "In una partita pre-mondiali, ho subito l'infortunio più grave della mia carriera finora. È stata parecchio dura. Anna mi è stata molto vicina in quel periodo, il più brutto e duro della mia vita".



Per quanto riguarda il futuro, Tommaso Menoncello sogna di costruire con Anna una famiglia: "Siamo ancora giovani, ma la speranza è costruire una bella famiglia. Ne parliamo".