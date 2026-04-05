Anna Pettinelli ha un nuovo amore? L'insegnante di Amici, 69 anni, lascia intendere a Verissimo di avere il cuore impegnato. Alla domanda sull'amore oggi, Anna Pettinelli ha risposto: "Non dico niente, verrò un'altra volta". L'insegnante di Amici non ha smentito dunque di avere un nuovo fidanzato.



Parlando dell'amore in generale e dell'amicizia, l'insegnante di Amici ha rivelato che i suoi ex fidanzati hanno sempre sofferto il suo rapporto con l'amico Benny Bottone.

"Benny è più di un amico, è un fratello. Abbiamo un rapporto molto speciale e i miei fidanzati non l'hanno capito. Sono sempre andati in competizione con lui. Invece non c'è competizione, perché sono proprio due cose diverse", ha spiegato Anna Pettinelli.