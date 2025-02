Il campione di scherma parla a Verissimo dell'amore: "Non ho ancora vissuto una bella storia d'amore positiva. Ho vissuto delle storie negative che hanno lasciato delle ferite"

Tommaso Marini parla a Verissimo dell'amore oggi e rivela di essere single: "Sono pronto a innamorarmi".

Alla domanda se nella sua vita da sportivo ci sia spazio per l'amore, risponde: "Lo spazio lo troverei, ma bisogna prima trovare l'amore". Parlando dell'amore in generale, il campione di scherma, 24 anni, dice: "Non ho ancora vissuto una bella storia d'amore positiva. Ho vissuto delle storie negative, che hanno lasciato delle ferite, e a volte faccio l'errore di proiettare le vecchie esperienze nelle nuove".