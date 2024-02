Tiziano Ferro, la festa di compleanno con i figli

Tiziano Ferro ha festeggiato il suo 44esimo compleanno con i suoi figli Margherita e Andres.

Il cantante, nato a Latina il 21 febbraio del 1980, ha condiviso su Instagram uno scatto della festa a tema organizzata con i suoi piccoli, a corredo del quale ha scritto: "Pizza, decorazioni di Cars, due cuccioli allegri, e anche questi 44 anni li ho festeggiati. E ricordate: Papà ha sempre ragione!"

"Grazie per la valanga di auguri e di amore: siete meravigliosi", ha aggiunto il cantautore, e Ricky Martin ha commentato: "Tanti auguri", mentre Fiordaliso ha aggiunto tanti cuori.

Tiziano Ferro e il divorzio: "Ora i miei figli sono la mia priorità"

Instagram @tizianoferro

Lo scorso settembre Tiziano Ferro aveva annunciato il divorzio da Victor Allen - con il quale si era sposato a giugno del 2019 a Los Angeles - manifestando la sua intenzione di proteggere i figli in questa fase complicata della sua vita.

"Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor e l'ho affrontata in silenzio. Ho portato avanti un tour contro il parere dei medici e non avrei mai cancellato alcuni concerti. Questa volta, però, è diverso. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità".

A ottobre il cantante aveva raccontato per la prima volta i motivi della separazione da Victor Allen e parlando anche dei figli, aveva detto in un'intervista: "Appartengo a una generazione i cui genitori non si sono lasciati per il bene dei figli, ma creando in realtà solo scompensi. Avendo un divorzio in corso, non posso lasciare lo Stato della California con i miei figli. Io e Victor ci siamo rivolti a degli specialisti affinché ci aiutassero coi bambini, e la prima e unica cosa che ci hanno detto è stata di tenerli lontani dai conflitti".

Tiziano Ferro e l'amore per i figli condiviso a Verissimo: "Sono dei bimbi felici"

Ospite a Verissimo, Tiziano Ferro aveva condiviso l'amore per i figli Margherita e Andres.

"Io ho sempre sentito il senso paterno. È come se fossi nato per fare il papà, anche se ho vissuto gran parte della mia vita con l'idea che per me non fosse possibile diventarlo", aveva spiegato a Silvia Toffanin.

"Quando ho preso in braccio i miei figli per la prima volta, non ho avuto un attimo di esitazione: è come se sapessi già cosa fare. Loro sono sempre sorridenti, sono dei bimbi felici", aveva aggiunto il cantante.