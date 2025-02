Tina Cipollari cerca un nuovo amore: "Non mi sono mai innamorata follemente"

Tina Cipollari parla a Verissimo della decisione di tornare sul trono di Uomini e Donne a tre anni dalla fine della sua ultima storia d'amore e a 25 anni dal suo esordio nel dating show: "Spero arrivi l'uomo giusto, sono ottimista" Tina Cipollari è stata sposata dal 2005 al 2018 con Ilio Cristian Maria Nalli, detto Kikò, con cui ha avuto tre figli. Se trovasse la persona giusta, sogna un secondo matrimonio: "Non ho un bel ricordo del primo matrimonio perché non mi sono goduta quel giorno, non mi sono sentita protagonista, ero un pesce fuor d'acqua. Sento l'esigenza di ripetere quest'esperienza. Sento che avverrà". L'opinionista di Uomini e Donne rivela di non essersi mai innamorata follemente nella sua vita: "Non ho mai fatto follie per amore. Mi sono innamorata, ma in maniera lieve". Alla domanda cosa abbia imparato in questi anni sull'amore, risponde: "L'amore esiste, ma ho capito che non è per sempre, dura un periodo".