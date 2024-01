Tina Cipollari e l'aiuto a Gemma Galgani: "Ero davvero preoccupata per lei"

Tina Cipollari è sempre stata molto critica con Gemma, ma in un'occasione ha deciso di aiutare la dama dopo una delusione: "Tremava, non l'avevo mai vista così"

Tina Cipollari ha spiegato a Verissimo la decisione di aiutare Gemma Galgani, dopo una delusione d'amore. "Il mio pensiero su Gemma non è cambiato", ha affermato l'opinionista di Uomini e Donne. E ha spiegato: "Quel giorno Gemma è stata veramente male, tremava, non l'avevo mai vista così, mi sono intenerita". "Ero davvero preoccupata per Gemma perché è una donna di una certa età", ha aggiunto Tina Cipollari. Parlando invece del percorso nel programma della dama, 73 anni: "Secondo me lei non cerca l'amore, ma una cosa più carnale. Alla sua età dovrebbe cercare qualcos'altro, provare a relazionarsi anche con uomini della sua età, invece lei cerca quelli molto più giovani".