Thomas Ceccon dopo l’oro: “Lo sapevo fin da ragazzino che avrei vinto le Olimpiadi”

Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d'oro nei 100 dorso alle Olimpiadi di Parigi 2024. "Lo sapevo fin da ragazzino che avrei vinto le Olimpiadi. Avevo quindici anni quando l’ho detto ad Alberto, il mio allenatore: io vincerò l’oro olimpico", ha detto dopo l'impresa, come riporta il Corriere della Sera.

Per il nuotatore, 23 anni, la medaglia "non era un sogno; era un’ossessione". La sua vita è definita "monacale": sveglia all'alba, ore e ore di allenamento, a letto presto. A proposito dei sacrifici, dice: "Lo faccio anche per la mia famiglia; devo ripagarla di quello che lei ha fatto per me. Non sto qui a raccontarvi i sacrifici. Ma me li ricordo, tutti".

