I The Tenors cantano a Verissimo "Feliz Navidad"

I The Tenors si esibiscono a Verissimo sulle note di Feliz Navidad.

Il gruppo musicale, celebre nel mondo, oggi è composto da Victor Micallef, Clifton Murray, Mark Masri e l'italiano Alberto Urso, vincitore della 18esima edizione di Amici.

Parlando proprio della loro carriera, hanno ricordato quando si sono esibiti per Elisabetta II: "Abbiamo cantato tre o quattro volte per la Regina Elisabetta al Castello di Windsor e a Buckingham Palace, è stato un grande onore".

Alberto Urso ha parlato invece della sua nuova vita in Canada: "È un posto bellissimo, da scoprire. Però quando torno qui per me è casa, infatti spero di venire spesso in Italia con nuovi progetti".