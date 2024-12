Thais Wiggers, l'intervista in 100 secondi

Dalla verità sul rapporto con Teo Mammucari all'amore oggi: Thais Wiggers si è raccontata a Verissimo.

L'ex Velina ha spiegato perché ha condiviso su Instagram una storia con queste parole: "Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade" dopo una discussa intervista di Teo Mammucari. "È stata una frecciatina che mi è partita dal cuore perché ho capito che, dopo anni di distorsione dei fatti, in quel momento tutti hanno visto la persona con cui provo a dialogare - senza successo - da 18 anni", ha detto Thais Wiggers, che ha spiegato anche cosa intende per "distorsione dei fatti": "In diverse occasioni - in particolare in un monologo a Le Iene e in uno spettacolo teatrale - è stata lasciata trasparire un'immagine di me che non corrisponde alla realtà".

Thais Wiggers ha parlato anche dell'amore oggi: "Ora ho accanto una persona meravigliosa che mi sostiene e mi mette le ali. È molto bello avere una persona così. Stiamo andando avanti a piccoli passi".