Terra Amara, la nonnina Azize riconosce Mehmet come Hakan - L'anticipazione a Verissimo

Nazan Kesal, che interpreta Sevda, mostra a Verissimo un'anticipazione di Terra amara: il momento in cui la nonnina Azize riconosce Mehmet, che aveva conosciuto in passato come Hakan.

Ma Züleyha non sembra credere alla nonnina, pensa che Azize, a causa della sua demenza senile, abbia confuso Mehmet (Hakan).

Nell'intervista a Verissimo, Nazan Kesal ha parlato anche della scomparsa del suo personaggio: Sevda.

"È stato difficile per me dirle addio, perché le ho dato vita, era come se Sevda vivesse dentro di me", ha affermato l'attrice turca. E ha aggiunto: "Ho accettato la sua morte, ma non è stato semplice perché l'ho amata".