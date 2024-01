Melike Ipek Yalova e la morte di Mujgan in Terra Amara

​Melike Ipek Yalova, conosciuta per la sua interpretazione di Mujgan in Terra Amara, parla a Verissimo della morte del suo personaggio. "La storia di Mujgan doveva avere una fine, è arrivato il mio momento ed è giusto così", racconta soffermandosi poi sulla strana sensazione provata nell'assistere al suo funerale del suo personaggio. L'attrice turca aggiunge: "I personaggi devono rimanere il tempo necessario ai fini della storia, e questa è bellissima, motivo per cui è così amata". Quindi aggiunge: "Sono veramente dispiaciuta di non esserci più, è stato come un lungo viaggio che mi ha permesso di conoscere tanti amici e mi ha dato la fortuna di lavorare con persone di immenso valore".