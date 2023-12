Terra Amara, Mehmet (Hakan) e il piano per uccidere Fekeli - L'anticipazione a Verissimo

Hande Soral ha mostrato a Verissimo un'anticipazione esclusiva di Terra amara in cui si vede Mehmet (il cui vero nome è Hakan) organizzare un piano per uccidere Fekeli.

Hande Soral ha parlato a Verissimo anche della morte del suo personaggio Ümit: "Lei nasconde tante cose e tutti i suoi segreti vengono a galla".

L'attrice turca non credeva però che il suo personaggio sarebbe stato ucciso da Zuleyha: "Credevo che si sarebbe suicidata perché da laureata in Psicologia mi verrebbe da dire che Umit non era sana di mente, era bipolare".