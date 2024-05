Terra amara, Haşmet Çolak sbugiarda Betül

Haşmet Çolak sbugiarda Betül. È l'anticipazione esclusiva di Terra amara mostrata a Verissimo.

Betül vorrebbe la sua eredità, ma scopre che quello con Çolak non era un vero matrimonio a livello legale. A quel punto Haşmet Çolak - che aveva inscenato la sua morte con l'aiuto di Züleyha - ricompare: "Pensavi di poter ereditare le mie ricchezze? Betül come sei ingenua".

Çolak poi la sbugiarda pubblicamente: " Betül è solo una vipera, mi ha ingannato. Ho scoperto che non amava me, ma amava solo i miei soldi. Voleva avvelenarmi la prima notte di nozze, ma io l'ho scoperto in tempo e ho organizzato un matrimonio falso".

Nel video sopra, l'anticipazione di Terra amara mostrata a Verissimo.