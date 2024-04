Betül si dichiara ad Abdülkadir che però la respinge. È l'anticipazione esclusiva di Terra amara mostrata a Verissimo.

"Non riesco più a vivere senza di te. Ti amo Abdülkadir, non voglio più stare lontano da te", dice Betül. Ma arriva la fredda risposta dell'uomo: "Hai detto la stessa cosa, con le stesse parole, a Çolak . Vattene via parigina".

Sarà però il fratello di Abdülkadir, Vahap, ad offrirsi di aiutare Betül, che è rimasta senza casa: "Vi ospito a casa mia".

Nel video sopra, l'anticipazione di Terra amara mostrata a Verissimo.