Terra amara, Abdulkadir viene arrestato - L'anticipazione

Abdulkadir viene arrestato dalla polizia e Fikret annuncia che finalmente è stata fatta giustizia per la morte di suo zio Fekeli. È l'anticipazione esclusiva di Terra amara mostrata a Verissimo.

L'uomo è circondato e non ha alcuna scelta se non quella di consegnarsi agli agenti. Fikret annuncia che è stata fatta giustizia per l'omicidio di suo zio Fekeli: "Oggi è un grande giorno, la giustizia ha trionfato".

Abdulkadir viene quindi trasferito in prigione davanti agli occhi indignati della folla.

