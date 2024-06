Teresanna Pugliese, le foto della gravidanza

Teresanna Pugliese ha condiviso sui social alcuni scatti della sua seconda gravidanza.

"Si chiama grazia ricevuta", ha scritto a corredo delle foto con il pancione l'ex protagonista di Uomini e Donne, che con il marito Giovanni Gentile ha avuto anche il primogenito Francesco.

Teresanna Pugliese parla della seconda gravidanza

Teresanna Pugliese aveva annunciato la maternità sui social: "È una gravidanza spontanea, arrivata dopo nove anni. A gennaio ho avuto un ritardo e un'amica ha insistito per farmi fare il test, che è risultato subito positivo. Sono rimasta immobile per qualche secondo in un turbinio di emozioni e pensieri".

Parlando della gravidanza, aveva raccontato: "Ho prenotato la visita con un medico ed è risultato che fossi incinta. Poi ho fatto l'esame delle Beta hCG, che però sono risultate altissime. Il medico si è spaventato, secondo lui era una gravidanza extrauterina da operare d'urgenza. È iniziato l’inferno. Ho chiesto un secondo parere ad un altro medico che è rimasto sconvolto. Per lui non era una gravidanza extrauterina, ma un aborto in corso".

"Sono tornata dal primo dottore che ha escluso la gravidanza extrauterina, ma ha detto che si trattava di un 'uovo chiaro', cioè che non c’era vita e mi ha spiegato che, se non lo avessi espulso in tempo, avrei rischiato di perdere la vita per un'emorragia interna. Avevo il terrore di poter morire per l'emorragia interna. Sono andata subito dal secondo medico e secondo lui la gravidanza si stava mettendo a posto, poteva essere salvata".

"Poi sono andata da un medico che conoscevo da tempo, esperto di fertilità. Mi ha visitata e ha detto: 'C’è qualcosa che non va, secondo me la perderai naturalmente perché quello che non funziona, il corpo lo butta fuori naturalmente'. Ha chiamato un collega, quindi un quarto medico, che aveva detto che si poteva trattare di una gravidanza partita un po' più tardi oppure di una gravidanza gemellare e che, in quei giorni di confusione, potevo aver perso uno dei gemelli", aveva concluso Teresanna Pugliese.