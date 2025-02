Gianni Sperti: "Paola Barale è stata la donna più importante della mia vita"

Gianni Sperti parla della fine del suo matrimonio con Paola Barale, con cui è stato sposato dal 1998 al 2002. L'ex ballerino e opinionista, 51 anni, definisce quel periodo come uno dei più difficili della sua vita: "La separazione è stata difficilissima. È stata una separazione che non è avvenuta in privato, ma davanti a tutta Italia. Mi sentivo osservato, giudicato in qualsiasi posto andassi. Non ero pronto alla separazione e non ero pronto nemmeno alla separazione mediatica. Inoltre mi trovavo a ricominciare da zero". Alla domanda: "Tu eri ancora innamorato quando è finita", risponde: "Sì". Della fine della loro storia d'amore, dice: "Quando finisce una relazione, la colpa è al 50 per cento".

Per quanto riguarda i suoi errori: "Non sono stato abbastanza forte da imporre la mia personalità. Ero giovane e tra di noi c'era una differenza economica stratosferica. Per esempio non prendevo iniziative, ma perché non mi sembrava giusto farlo con i soldi di un'altra persona. Non ero povero, ma in confronto sì".

Ripensando alla loro storia d'amore, Gianni Sperti ammette: "Lei è stata la lei più importante che ho amato nella mia vita".