Melissa Satta, l’amore per Carlo Gussalli Beretta: "Sono molto felice e non mi voglio nascondere"

Melissa Satta parla a Verissimo della sua storia d'amore con Carlo Gussalli Beretta, con cui ha ufficializzato la relazione lo scorso giugno.

"Sono molto serena, sto bene, sono molto felice. Ringrazio la persona che mi sta a fianco. È tutto molto bello e mi auguro che sia così per tanto tempo", ha detto la showgirl, 38 anni. Parlando della loro relazione, ha aggiunto: "Oggi riesco a essere più riservata, ma allo stesso tempo mi piace anche condividere alcuni momenti. Non mi voglio nascondere, non sto facendo niente di male".

Per quanto riguarda l'amore in generale: "In passato mi sono infilata in situazioni un po' particolari, forse ho avuto anche un po' di sfortuna".