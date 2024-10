Ornella Vanoni: "Ho sofferto tanto per amore, ma per una persona sola"

La cantante rivela a Verissimo di aver sofferto per amore e lascia intendere di chi si trattasse: "Ho sofferto tanto, ma si soffre una volta sola, per una persona sola"

Ornella Vanoni rivela a Verissimo di aver sofferto per amore: "Ho sofferto tanto, ma si soffre una volta sola, per una persona sola".

La cantante, 90 anni, non ha rivelato il nome: "Non te lo posso dire perché quello lì non si può più nominare", lasciando intendere che si tratti di Gino Paoli a cui Ornella Vanoni è stata legata.

Poco prima infatti con la sua solita ironia la cantante aveva detto: "Basta parlare di Gino Paoli. Lui c'è, ma è come se non ci fosse, dorme tutto il giorno. Anche quando lo amavo, quando stavamo insieme, quando arrivavo lui dormiva. È uno che ha dormito molto".