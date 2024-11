Teresanna Pugliese: "Con mio padre è una storia chiusa"

L'influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne parla a Verissimo del rapporto con suo padre biologico. "L'ho incontrato un paio di volte da adolescente, poi non l'ho più visto"

Teresanna Pugliese parla a Verissimo della sua infanzia difficile e non riesce a trattenere le lacrime. "Mi fa emozionare tutto quello che sono stata e tutto quello che sono riuscita a costruire - racconta l'influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne a Silvia Toffanin - mi fa emozionare esserci riuscita".

Su quanto successo tra sua madre e suo padre quando era piccola, Teresanna Pugliese continua: " Mamma quando ha capito che il pericolo non era solo suo ma anche dei figli, è riuscita a scappare. I primi anni, per un po' di tempo, siamo stati dalle suore di Calcutta che accoglievano ragazze madri che in cambio collaboravano. Eravamo molto piccoli, i gemelli avevano pochi mesi. Siamo stati lì per un po'".

Teresanna Pugliese parla anche del rapporto con suo papà biologico: "Mio padre l'ho incontrato un paio di volte da adolescente, poi non l'ho più visto. Mamma si è data tanto da fare, ha avuto l'aiuto di una mia zia, che si chiama Antonella, che ci ha accompagnato in tutti i momenti importanti. Questo ci ha insegnato tanto. Non mi piace pensare solo come la piccola fiammiferaia disagiata. C'è stato un grande corso di formazione, con tutta una serie di lacune e di mancanze che sicuramente ognuno di noi può avere da bambino che ti porterai fino a quando sarai grande. Non le colmi in nessun modo".