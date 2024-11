Teresanna Pugliese, l'amore per il marito Giovanni Gentile: "È una persona straordinaria"

Teresanna Pugliese parla a Verissimo della sua storia d'amore con Giovanni Gentile, a cui è legata da undici anni e con cui ha avuto i figli Francesco (2015) e Gioele (2024).

"A volte fatico a parlare di Giovanni per scaramanzia, ho paura che possa finire", afferma l'influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne. Parlando dell'inizio della loro storia d'amore: "Giovanni è una persona straordinaria che ha saputo trovare la chiave con me. Quando l'ho conosciuto, non mi fidavo. Ho sempre faticato a fidarmi degli uomini. Lui è stato prima il mio migliore amico, poi il mio fidanzato e ora è mio marito".

Poche settimane fa, Teresanna Pugliese e Giovanni Gentile sono diventati genitori per la seconda volta di Gioele. Parlando della seconda maternità: "È tosta, si dorme pochissimo. Ci vuole coraggio a ricominciare. Ora bisogna incastrare le abitudini nuove con quelle vecchie, sono abbastanza organizzata, ma la notte diventa un po' più difficile".