Teresa Langella presenta a Verissimo il padre Alessandro. Parlando della storia d'amore con Andrea Dal Corso, sposato lo scorso settembre, il papà dell'influencer oggi è felicissimo per la figlia. Ma ammette che in passato non aveva visto di buon occhio la frequentazione di Teresa con l'ex tentatore e poi corteggiatore.

"Sono contentissimo di Andrea. Mi sono ricreduto, all'inizio non era questo il mio pensiero", afferma Alessandro. Teresa spiega: "A Uomini e Donne la prima volta Andrea mi disse di no. Non poteva avvisarmi, ma scelse di parlare con papà che allora gli rispose: 'Meglio adesso che dopo', nel senso che meglio interrompere la frequentazione subito che farmi soffrire in futuro".

Alessandro aggiunge anche di essere stato prevenuto riguardo ad Andrea per la sua esperienza a Temptation Island. "Andrea uscì con la ragazza che era entrata in coppia con il fidanzato, quindi papà non si fidava, voleva proteggermi". "Ho pensato che non avesse intenzioni serie con mia figlia, volevo proteggerla anche perché in passato ha sofferto per amore, ha vissuto situazioni brutte", spiega Alessandro, riferendosi a una storia passata che la stessa Teresa definisce: "Una brutta situazione che non voglio nemmeno ricordare perché fa parte del passato. Oggi sono felice".