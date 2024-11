Teresa Langella, la dedica alla sorella per il compleanno: "Avrò sempre cura di te"

Teresa Langella condivide sulle sue storie di Instagram una foto e un video ricordo del suo matrimonio che la ritraggono insieme alla sorella Anna. L'influencer sceglie così di fare gli auguri all'amata sorella in occasione del suo compleanno, scrivendo anche una dolce dedica.

"Alla mia persona preferita nel mondo - scrive l'influencer nello scatto pubblicato sui social - a mia sorella che ho amato ancor prima che nascesse, agli anni insieme che considero i migliori! Oggi è il tuo compleanno Cuore mio e vorrei ricordarti quanto vali per me, cosa significhi e il bene che ti meriti di ricevere, ogni giorno".

"Ti proteggerò sorella anche quando a farlo sarai tu in ogni modo - continua Teresa Langella - e terrò stretto il nostro legame perché è la cosa più cara che ho! Ti amo perché sei di un altro pianeta, ti amo perché hai un cuore limpido e pulito, ti amo perché inconsapevolmente tu mi migliori facendomi sentire al sicuro! Sei premurosa, sei di un altro stampo e provo ammirazione anche quando smetto di ricordartelo, ma adesso continua a goderti questa giornata che è tutta per te, io sono qui che aspetto solo di vederti c'amma festeggià!! Buon compleanno spettacolo mio. Ti amo tantissimo! Tua Sis".

Ospite a Verissimo insieme ad Andrea Dal Corso, Teresa Langella si era commossa ascoltando la lettera che le aveva dedicato la sorella nel corso del programma. "Sono così fiera di te, della donna meravigliosa che sei sempre stata - scriveva Anna - Mi hai insegnato tanto, ti sei sempre presa cura di me facendomi sentire sempre una donna completa e soprattutto mai sola".

Dopo il loro matrimonio celebrato lo scorso 14 settembre, Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono stati ospiti a Verissimo dove hanno rivissuto le immagini delle nozze: "Volevamo fermare il tempo. Anche se io so trattenere le emozioni, avevo dentro un vortice. Ho provato a immaginare tante volte quel giorno, ma viverlo è tutt'altra storia. Quando ho visto entrare Teresa in chiesa, non riuscivo a fermare le lacrime", aveva raccontato Dal Corso. "L'ingresso in chiesa è stato il momento più bello, è stata un'emozione unica", aveva aggiunto Langella, 32 anni.