Teresa e Alessandro Langella, l'intervista in 100 secondi

Dalle preoccupazioni per la sorella Anna all'opinione (cambiata) del papà su Andrea Dal Corso: Teresa Langella è stata ospite a Verissimo insieme al padre Alessandro.

"Sono contentissimo di Andrea. Mi sono ricreduto, all'inizio non era questo il mio pensiero", ha rivelato Alessandro Langella. Teresa ha spiegato: "A Uomini e Donne la prima volta Andrea mi disse di no. Non poteva avvisarmi, ma scelse di parlare con papà che allora gli rispose: 'Meglio adesso che dopo', nel senso che meglio interrompere la frequentazione subito che farmi soffrire in futuro". Alessandro era anche prevenuto riguardo ad Andrea dopo l'esperienza a Temptation Island: "Andrea uscì con la ragazza che era entrata in coppia con il fidanzato, quindi papà non si fidava, voleva proteggermi".

Teresa e Alessandro Langella hanno rivelato inoltre di essere preoccupati per Anna, sorella dell'influencer: "Mia sorella è molto riservata, ma ultimamente si è chiusa tanto. Una donna dovrebbe essere libera". Alessandro ha aggiunto riguardo alla figlia Anna: "Dipende tutto da lei. Il suo ragazzo deve capire che in una relazione deve lasciare la libertà. Ci sono troppi freni, troppe privazioni, anche se è la vita che ha scelto lei".

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Teresa e Alessandro Langella a Verissimo.