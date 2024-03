Tallulah Willis: "Sono autistica. L'ho scoperto da poco"

Instagram @buuski

Tallulah Willis ha rivelato sui social di essere autistica. La terzogenita di Bruce Willis e dell'ex moglie Demi Moore ha condiviso su Instagram un video amarcord di lei bambina a un evento con suo padre. "Dimmi che sei autistica senza dirmi che sei autistica”, ha scritto a corredo a corredo del filmato in cui è immortalata in braccio al papà durante un'intervista. Nel video Tallulah massaggia la testa del papà e gioca con il suo orecchio.

Rispondendo al commento di un follower, che le chiedeva se avesse ricevuto la diagnosi da bambina, Tallulah, 30 anni, ha risposto: "In realtà questa è la prima volta che condivido pubblicamente la mia diagnosi. L'ho scoperto quest'estate e mi ha cambiato la vita".

I disturbi dello spettro autistico, come riporta il sito del Ministero della Salute, "sono un insieme di disturbi del neurosviluppo caratterizzati da deficit persistente nella comunicazione sociale e nell'interazione sociale in molteplici contesti e pattern di comportamenti, interessi o attività ristretti, ripetitivi".

I problemi di salute di Tallulah Willis

Di recente Tallulah Willis aveva parlato su Instagram anche della sua lotta contro i disturbi alimentari.

"Mi rivolgo ai ragazzi in fase di recupero dai disturbi alimentari: sto vivendo un momento intenso in cui ricordo quel periodo difficile e cosa si prova a confrontarti con un corpo che senti non appartenerti. Volevo solo dirlo perché so di non essere sola", aveva scritto l’attrice a corredo di alcuni scatti da bambina.

"Proprio nel momento in cui ti senti trascinata da un vecchio desiderio, ti confronti con la versione migliore di te stessa. E va bene essere nel mezzo del caos e non aver ancora risolto tutto", aveva aggiunto Tallulah , che aveva rivelato per la prima volta di aver sofferto di anoressia a maggio del 2023 in un editoriale per Vogue in cui raccontava: "La mia mente di adolescente si torturava con conclusioni errate: non sono abbastanza bella per mia madre, non sono abbastanza interessante per mio padre".

Tallulah Willis aveva parlato anche della malattia del padre, al quale un anno fa è stata diagnosticata la demenza frontotemporale: "Mi ero accorta da tempo che qualcosa non andava, ma non volevo accettarlo. Tutto ha avuto inizio con un po' di insensibilità, è iniziato con una sorta di vaga indifferenza, che la famiglia ha attribuito alla perdita dell'udito".

"Mio padre aveva iniziato a dare risposte sempre più vaghe e il suo udito, già rovinato da Die Hard, era peggiorato col tempo ma io l'avevo presa sul personale. Ho speranze per papà e mi rifiuto di lasciarlo andare così", aveva aggiunto l'attrice.