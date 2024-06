Stephanie di Monaco sarà nonna per la seconda volta

Stephanie di Monaco diventerà nonna per la seconda volta: suo figlio Louis Ducruet e la moglie Marie aspettano il secondo figlio.

Ad annunciarlo è stata proprio la coppia con un messaggio su Instagram. Louis e Marie hanno condiviso una tenera foto della prima figlia Victoire con indosso un giacchetto con la scritta "sorella maggiore". Nello scatto appare anche il cane di famiglia con una bandana al collo che riporta la frase "Oh no, ancora, 2024".

"Riccioli d'oro e Pancake hanno un annuncio da fare... aspettano un nuovo arrivo, la famiglia si allarga", hanno scritto i genitori della piccola su Instagram.

Stephanie di Monaco, la gioia di essere nonna

"Stephanie è una nonna molto attenta e dà molto amore a sua nipote. Ogni giorno ha un'agenda molto fitta ma, appena può, chiede di prendersi cura di Victoire. Quando è nata ci diceva spesso: 'Non volete andare al cinema? Posso prendermi io cura della piccola'", aveva detto in Louis Ducruet in un’intervista a proposito della madre 59enne.

"Mia mamma è venuta all'ospedale il giorno dopo la nascita di Victoire, accompagnata da mio padre Daniel e mia nonna paterna. È stato un momento molto emozionante e magico che non dimenticherò mai, proprio come quando qualche mese prima avevamo annunciato la gravidanza alla mamma", aveva aggiunto il figlio di Stephanie di Monaco.