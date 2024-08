Stella Banderas sposerà Alex Gruszynski (che conosce dall'asilo)

Nella foto Antonio Banderas con la figlia Stella

Stella Banderas si sposa. La figlia di Antonio Banderas e Melanie Griffith ha detto sì ad Alex Gruszynski. "Starò per sempre con la mia persona preferita sulla Terra", ha scritto sui social Stella Banderas, 27 anni, mostrando l'anello di fidanzamento.

Tra gli scatti alcune tenere foto dei futuri sposi da bambini e da adolescenti. Stella Banderas e Alex Gruszynski sono cresciuti insieme. "La loro storia d'amore è iniziata alla scuola materna", ha scritto Melanie Griffith, 67 anni, annunciando il fidanzamento della figlia, nata nel 1996 dal matrimonio con Antonio Banderas, 64 anni, da cui ha divorziato nel 2015.

Fonte: Instagram Stella Banderas

Melanie Griffith ha anche altri due figli: Alexander Bauer - nato nel 1985 dal matrimonio con Steven Bauer - e l'attrice Dakota Johnson, nata nel 1989 dal matrimonio con Don Johnson.

Per Antonio Banderas, Stella invece è l'unica figlia. Anche l'attore ha condiviso sui social la gioia per il fidanzamento: "Mia figlia Stella del Carmen sta per sposarsi. Non potremmo essere più felici ed eccitati".