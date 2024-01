Stefano Tacconi in visita all'ospedale che lo ha curato

Stefano Tacconi è tornato in visita all'ospedale di Alessandria, dove era stato curato a seguito dell' aneurisma cerebrale che lo aveva colpito nel 2022. " Siamo venuti a trovare il nostro angelo custode Andrea Barbanera", ha scritto l'ex portiere, oggi 66 anni, a corredo di uno scatto insieme a suo figlio Andrea e al responsabile del reparto di Neurochirurgia in cui venne operato.

Il 14 gennaio Stefano Tacconi era stato ospite a Verissimo, dove aveva mostrato i progressi della riabilitazione. "Mi sono svegliato una mattina e ho detto: 'Via la carrozzina, via le stampelle' e mi sono impegnato per ricominciare a camminare", aveva raccontato Stefano Tacconi a Silvia Toffanin. "La riabilitazione è dura - aveva quindi ammesso durante l'intervista a Verissimo - Da sportivo ero abituato agli sforzi, ma faccio veramente fatica".

"Erano due,tre giorni che ero stanco morto. Sentivo che c'era qualcosa che non andava, ma non avevo capito", aveva ricordato l'ex portiere in una precedente intervista rilasciata a Verissimo lo scorso novembre, senza nascondere l'emozione nel ricordare i momenti del malore. Momenti in cui fu fondamentale l'intervento tempestivo del figlio Andrea. "Eravamo appena arrivati ad Asti. Lui scendendo dalla macchina, è crollato a terra: era già in coma - Aveva ricostruito nella trasmissione di Silvia Toffanin - L'ho preso al volo. Ho capito da subito che fosse un problema al cervello, guardando Dr. House. Sembra assurdo ma è così. Ho notato che si era irrigidito, aveva le convulsioni, faceva fatica a respirare. Ho avuto la prontezza di girarlo su un fianco e ha ripreso a respirare".