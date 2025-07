Stefania Orlando, la foto dei genitori di 90 anni: “Guardate come si guardano”

La showgirl ha condiviso sui social una tenera foto dei genitori Pietro e Annamaria, di 91 e 90 anni: "Festeggeranno 62 anni di matrimonio e guardate come si guardano"

Stefania Orlando, 59 anni, ex concorrente del Grande Fratello per ben due edizioni, ha condiviso su Instagram una tenera foto dei genitori novantenni, Pietro e Annamaria, scrivendo dolci parole sul loro amore lungo una vita. "Papà Pietro ha 91 anni, il 12 settembre saranno 92, mamma Annamaria ha 90 anni e va dritta per i 91 il 2 Novembre", ha spiegato la showgirl a proposito dei suoi genitori.

"Il 21 settembre festeggeranno 62 anni di matrimonio e guardate come si guardano. Certo in passato qualche problemino lo hanno avuto anche loro, ma hanno saputo superare tutto, ed ora raccolgono i frutti di ciò che hanno seminato. Viva l’amore ma viva anche i sacrifici che si facevano una volta!", ha scritto Stefania Orlando a corredo di uno scatto che immortala papà Pietro e mamma Annamaria in giardino, seduti uno accanto all'altro, mentre si guardano dolcemente negli occhi.

Stefania Orlando e papà Pietro a Verissimo: "Siamo molto simili"

Stefania Orlando, ospite a Verissimo nel 2024, aveva presentato a Silvia Toffanin papà Pietro, ex magistrato, giurista e professore universitario. "Io e papà abbiamo un bel rapporto, a volte segnato da qualche litigio perché siamo molto simili, entrambi un po' fumantini, siamo due teste dure", aveva spiegato la showgirl a proposito del loro rapporto padre-figlia. "L'amore tra padre e figlia è un amore che non finisce mai", aveva aggiunto papà Pietro.

Dopo la partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello, sempre a Verissimo, nel 2021, la showgirl aveva ricevuto un dolce videomessaggio da parte del padre: "Al GF Vip mi hai promesso di rendere sempre più stretto il nostro rapporto, di dirci le parole che non ci siamo mai detti, di darci gli abbracci che non ci siamo mai dati... non è tardi per farlo, ma evitiamo che sia troppo tardi", aveva detto Pietro Romano Orlando alla figlia.

Stefania Orlando, papà Pietro e l'amore per la mamma Annamaria

A Verissimo, il papà di Stefania Orlando aveva parlato dell'amore per Annamaria, sua moglie e compagna di vita: "Per lei ho lasciato tutto, per affrontare una nuova vita: dopo sei mesi ci siamo sposati".

"Da un'amore passionale negli anni siamo passati a un'amore che ha tante sfaccettature: c'è la comprensione, c'è la pazienza, c'è la voglia di andare avanti insieme. Io sono contento, sono felice di aver ancora questo vincolo", aveva proseguito papà Pietro.

Il papà di Stefania Orlando aveva poi ricevuto un commosso videomessaggio dalla moglie Annamaria. "Sono passati tanti anni e non ci siamo mai stancati di stare insieme. Sono stati anni bellissimi, tranquilli, felici. Siamo stati fortunati", aveva detto Annamaria, aggiungendo: "Abbiamo messo al mondo dei figli meravigliosi".

Stefania Orlando parla dei suoi genitori a Verissimo

Stefania Orlando, ospite nel 2021 a Verissimo, aveva parlato a Silvia Toffanin della storia d'amore dei genitori: "I miei genitori stanno insieme da 58 anni. Hanno avuto tanti momenti di crisi, da adolescente spesso ero convinta anche che si sarebbero lasciati, e invece oggi sembrano due fidanzatini. Loro sono l'esempio di una coppia che supera qualsiasi ostacolo", aveva aggiunto la showgirl, che ha due matrimoni alle spalle.