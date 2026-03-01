Stefania Constantini: "Con Domenico Dalla Santa pensiamo in futuro a una famiglia"

Stefania Constantini parla a Verissimo della sua storia d'amore con Domenico Dalla Santa, giocatore di hockey, a cui è legata da circa dieci anni.

"Per me Domenico è parte della famiglia. Ho avuto la fortuna di crescere con lui. In questi anni è stato molto presente. Credo che il risultato ottenuto alle Olimpiadi sia anche merito suo e della mia famiglia", afferma la campionessa di curling, 26 anni.

Stefania Constantini e Domenico Dalla Santa sognano in futuro una vita fatta di semplicità e una famiglia. "Ci piacciono le cose semplici, i momenti quando siamo lontani da tutto e da tutti. Avere una famiglia è una cosa semplice, ma preziosissima. È qualcosa a cui pensiamo, vedremo", dice la campionessa.