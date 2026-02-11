Stefania Constantini, il bacio social con Domenico Dalla Santa

Stefania Constantini conquista il bronzo nel curling in coppia con Amos Mosaner. E sui social arriva la dedica del compagno Domenico Dalla Santa, giocatore di hockey. "Proud (fiero ndr.)": sono le parole che accompagnano lo scatto di un bacio tra i due sportivi.

Classe 1999, Stefania Constantini è nata a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, ma è cresciuta a Cortina d’Ampezzo. Si è avvicinata al mondo del curling all'età di otto anni. Ha vinto l'oro nel doppio misto, in coppia con Amos Mosaner, alle Olimpiadi di Pechino nel 2022: prima medaglia olimpica dell'Italia nel curling. Ha vinto l'oro anche nel 2025 ai mondiali di doppio misto, sempre in coppia con Amos Mosaner.

Originario di Pieve di Cadore, Domenico Dalla Santa ha 27 anni e gioca nell’HC 3 Zinnen Dolomites, squadra dell'IHL (Italian Hockey League) nel ruolo di portiere. "Vai e prenditi ciò che meriti. Qualsiasi cosa sia. Tu lo sai perché sei qua, ricordati di quella piccola bambina che c’è in te e divertiti", aveva scritto il giocatore di hockey alla fidanzata in vista della partecipazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

