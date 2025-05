Stash canta al pianoforte con le figlie

Stash pubblica sul suo profilo Instagram un video che riprende un tenero momento padre e figlie. Nella clip si vede il frontman dei The Kolors cantare al pianoforte, accompagnato dalle piccole Grace, di 4 anni, e Imagine, di 2 anni, l'ultimo singolo della band intitolato Pronto come va. "La migliore versione", scrive l'artista a corredo della pubblicazione social. " La mia vita": è il commento di mamma Giulia Belmonte, compagna di Stash.

Stash è legato alla compagna Giulia Belmonte dal 2017. La coppia ha due figlie: ha accolto Grace il 3 dicembre 2020 e la secondogenita Imagine il 14 agosto 2022. Stash e Giulia hanno più volte espresso pubblicamente il proprio amore per la famiglia. In un’intervista a Verissimo, Stash aveva descritto la sua dolce metà come "il miracolo della mia vita" e le figlie come "due poesie che ci sono state regalate". Aveva poi aggiunto: "Penso che un figlio sia un dono, e Giulia mi fa sentire un uomo migliore".

Giulia, invece, aveva detto: "Guardo Stash e le nostre figlie Grace e Imagine, che tra loro già interagiscono, e capisco che non mi manca nulla".