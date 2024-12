Stash, la dedica alla figlia per il compleanno: “Sarai per sempre il mio più grande successo”

Instagram: @thekolors_stash

In occasione del quarto compleanno della figlia Grace, Stash, frontman dei The Kolors, condivide una dolce dedica su Instagram: "Buon compleanno amore mio… Sarai per sempre il mio più grande successo!".

Nelle foto pubblicate dal cantante, Grace tiene le mani sul viso del padre in un gesto affettuoso; in un’altra, lo abbraccia mentre lui suona la chitarra.

Stash e Giulia Belmonte, insieme dal 2017, hanno accolto Grace il 3 dicembre 2020 e la secondogenita Imagine il 14 agosto 2022. La coppia ha più volte espresso pubblicamente il proprio amore per la famiglia. In un’intervista a Verissimo, Stash aveva descritto Giulia come "il miracolo della mia vita" e le figlie come "due poesie che ci sono state regalate". Aveva poi aggiunto: "Penso che un figlio sia un dono, e Giulia mi fa sentire un uomo migliore".

Giulia, invece, aveva detto: "Guardo Stash e le nostre figlie Grace e Imagine, che tra loro già interagiscono, e capisco che non mi manca nulla".