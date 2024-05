Stash: "Perdonate l'assenza, ho subito un furto"

Instagram: @thekolors_stash

"Scusate l'assenza in questi giorni proprio in uscita del nuovo singolo, ma ho subito un furto a casa e sto facendo tutte le denunce necessarie". Stash dei The Kolors rompe il silenzio e spiega perché è scomparso dai social, dove non ha pubblicato nulla da cinque giorni.

La ragione è da attribuire al furto subito: "Ringrazio le forze dell'ordine per l'intervento tempestivo". Questo avviene proprio durante il lancio del nuovo singolo dei The Kolors: "Nel frattempo, KARMA sta già viaggiando nell'aria e sono felice che vi stia piacendo. A presto!".

Nel frattempo, la band ha ritrovato un enorme successo dopo anni un po' complicati. "Penso che un successo, in qualsiasi campo, sia il riassunto di tanti fallimenti. Ci sono momenti in cui ti senti perso, ma è grazie proprio ai periodi di down che riesci a capire chi sei realmente", aveva raccontato Stash a Verissimo.

Il frontman dei The Kolors aveva anche affermato di aver trovato la spinta giusta proprio nei momenti difficili: "Nel nostro percorso, dopo un periodo in cui si pensava molto alle classifiche, ci siamo promessi di non pensarci più in studio, ma di tirare fuori solo quello che volevamo fare".