La reunion delle Spice Girls

Instagram @victoriabeckham ed @emmaleebunton

Le Spice Girls sono state protagoniste di una nuova reunion. Victoria Beckham, Mel B, Emma Bunton, Geri Halliwell e Melanie C hanno cantato in un locale Mama, uno dei loro più grandi successi, accompagnate alla chitarra da Cruz Beckham, terzogenito di Posh Spice, che ha condiviso su Instagram il video della loro esibizione.

Le Spice Girls, che nel 2026 festeggeranno il trentesimo anniversario dell'uscita del loro primo iconico singolo Wannabe, uno dei brani più amati degli anni '90, a breve potrebbero essere protagoniste di un nuovo tour, dopo quello che le aveva viste protagoniste, senza Victoria, nel 2019.

Le precedenti reunion delle Spice Girls

Ad aprile le Spice Girls erano state protagoniste di un'altra reunion in occasione del 50esimo compleanno di Victoria Beckham, che aveva condiviso sui social uno scatto con le ex colleghe, a corredo del quale aveva scritto: "Il regalo più bello è stato riunirsi!".

"Adoro tutte le mie ragazze. Grazie mille a David Beckham per aver organizzato una serata così meravigliosa", aveva scritto, invece, su Instagram Emma Bunton, pubblicando la stessa foto.

La band nel 2022 si erano ritrovate anche in occasione del 50esimo compleanno di Geri Halliwell: una reunion in cui l'unica assente era stata Mel B, alla quale la festeggiata aveva dedicato dolci parole sui social, scrivendo: "Ci manchi!".

La festa era stata animata da balli scatenati sulle note dei più grandi successi della band ed era stato David Beckham, marito di Posh Spice, a riprendere le Spice Girls ballare insieme il brano Say You'll Be There.