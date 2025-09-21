La foto di Sophia Loren alla festa per il 91esimo compleanno

L'attrice ha festeggiato il 91esimo compleanno circondata dall'amore della sua famiglia. Il figlio Carlo Ponti ha condiviso alcuni momenti della festa

Compleanno in famiglia per Sophia Loren. L'attrice ha compiuto 91 anni e ha festeggiato a Ginevra circondata dall'amore dei suoi familiari. Accanto a lei i figli Carlo ed Edoardo Ponti, nati rispettivamente nel 1968 e 1973 dalla lunga storia d'amore con il produttore cinematografico Carlo Ponti.

È stato proprio il primogenito di Sophia Loren a condividere sui social alcuni momenti della festa di compleanno della mamma. "Buon compleanno mammina. Festeggio la mia leggendaria, bellissima e brillante mamma Sophia Loren per il suo 91esimo compleanno a Ginevra, in Svizzera. Sei la nostra luce, la nostra vita e il nostro amore per sempre. Ti amiamo tanto", ha scritto il direttore d'orchestra pubblicando sui social un ritratto di famiglia. Condividendo poi un video in cui la mamma spegne le candeline, Carlo Ponti ha aggiunto: "Spaccando a Ginevra per il 91esimo compleanno di mia madre Sophia Loren. Mammina, per sempre la nostra ispirazione, il nostro calore e la nostra forza".

Nata a Roma il 20 settembre 1934, ma cresciuta a Pozzuoli (Napoli), Sophia Loren è un'icona del cinema italiano. Nella sua carriera ha vinto due premi Oscar, cinque Golden Globe, un Leone d'oro, un Grammy Award, una Coppa Volpi al Festival di Venezia, un Prix al Festival di Cannes, un Orso d'oro alla carriera al Festival di Berlino, ed è stata onorata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame. È stata diretta, tra gli altri, da Sidney Lumet, Charlie Chaplin, Dino Risi, Mario Monicelli, Ettore Scola e Vittorio De Sica. Inoltre ha recitato accanto a Marcello Mastroianni, Totò, Marlon Brando, Charlton Heston, Cary Grant e tanti altri.