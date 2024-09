Sophia Loren compie 90 anni e festeggia a Roma: “Dove tutto è iniziato”

Il 20 settembre Sophia Loren compie 90 anni e sceglie Roma per festeggiare questa data importante. "Amo questa città, dove tutto è iniziato", ha spiegato l'attrice ad Adnkronos.

E ha aggiunto: "Sono arrivata a Roma con mia madre che avevo 15 anni e ho cominciato a lavorare come comparsa. È stata una scelta che ha cambiato il corso della mia vita". La raggiungeranno a Roma i figli Edoardo e Carlo Ponti e i nipoti.

Nata a Roma nel 1934, Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone - questo il nome all'anagrafe di Sophia Loren - è cresciuta a Napoli per poi tornare a Roma grazie al denaro vinto in un concorso di bellezza.

All'inizio della sua carriera ha lavorato come comparsa e ha posato per i fotoromanzi. Nel 1953 è arrivato uno dei primi ruoli importanti al fianco di Alberto Sordi in Due notti con Cleopatra. Quella di Sophia Loren è una carriera dal successo straordinario. Alcuni dei suoi film hanno fatto la storia del cinema italiano, come La ciociara e Matrimonio all'italiana.

Sophia Loren dagli anni '60 ha riscosso un successo internazionale, lavorando tra Italia e Hollywood. Ha vinto due premi Oscar: miglior attrice nel 1962 per La ciociara e nel 1991 ha ricevuto un Oscar alla carriera. È stata candidata agli Oscar anche come miglior attrice per Matrimonio all'italiana. Nel 1999 l'American Film Institute l'ha classificata al ventunesimo posto fra le più grandi attrici del cinema statunitense di tutti i tempi.

Dall'età di 16 anni è stata legata al produttore cinematografico Carlo Ponti, al cui fianco è rimasta fino alla sua scomparsa avvenuta nel 2007. Sophia Loren e Carlo Ponti hanno avuto due figli: Carlo Jr (1968) ed Edoardo (1970). Sophia Loren è nonna di quattro nipoti.