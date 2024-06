Sonia Bruganelli sulla separazione da Paolo Bonolis: "Ci innamoreremo di nuovo? Chi può dirlo"

"Ci innamoreremo di nuovo? Chi può dirlo. Al momento ci stiamo studiando da separati". Sonia Bruganelli, ospite a Verissimo, racconta le ragioni che hanno portato alla separazione con Paolo Bonolis: "Ci vogliamo bene. Mi sembra naturale che si continui a condividere del tempo insieme, soprattutto se ci sono dei figli". Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono legati dal 1997 e sposati dal 2002. Hanno tre figli: Silvia, nata nel 2003, Davide, arrivato nel 2005, e Adele, venuta alla luce nel 2007. "Alcuni sentimenti e modalità di vita cambiano: vivere in appartamenti diversi, voler fare esperienze di vita come viaggi per proprio conto, non voler vivere delle quotidianità anche figlie di romanticismi e di cose che dopo tanti anni cambiano", spiega Bruganelli. "Dire che ci siamo separati significa aver voluto tutelare i nostri figli qualora capitasse che ci potessero vedere in compagnia di una persona al posto che di un’altra. Non ci stiamo mentendo, non ci tradiremo, ci siamo detti come stiamo reciprocamente".